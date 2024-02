Allarme Usa | minaccia Russia dallo spazio | armi nucleari contro satelliti

Leggi anche Allarme Usa, Casa Bianca: "Grave minaccia per la sicurezza nazionale"

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) – Lapotrebbe usarenelloper colpire. E’ questa lache agita gli Stati Uniti e che ha indotto la Casa Bianca a convocare gli 8 leader del Congresso per un briefing. L’emittente Abcnews delinea il quadro dettagliato in relazione alla “alla sicurezza nazionale” su cui si è soffermata la Commissione Intelligence della Camera, che ha fatto riferimento ad una questione urgente collegata a una capacità militare russa “altamente preoccupante e destabilizzante”. Secondo il presidente della Commissione, Mike Turner, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dovrebbe declassificare “tutte le informazioni” disponibili. Secondo Abcnews, che cita due fonti a conoscenza delle discussioni andate in scena a Capitol Hill, laè legata alle ambizioni russe di ‘piazzare’nello. “E’ una cosa grossa”, la sintesi di una fonte. Diversi membri del Congresso, rimasti anonimi, si limitano a definire la questione ‘seria’. “Lavoreremo insieme per affrontare la questione, come facciamo per tutti i temi sensibili che sono secretati”, dice lo speaker della Camera, Mike Johnson. “Vogliamo garantire a tutti che il volante è in mani salde”. Il deputato Jim Himes, rappresentante democratico del Connecticut, definisce l’“significativo” ma “non una causa di panico. E’ una discussione che va affrontata, ma non in pubblico”. L'articolo proviene da Italia Sera.