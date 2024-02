Allarme superbatteri resistenti | infettivologi | “In Italia 11mila morti all?anno”

I superbatteri resistenti agli antibiotici causano oggi 30mila morti A lanciare l'allarme su questa nuova emergenza latente negli

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. – (Adnkronos Salute) – Iagli antibiotici causano oggi 30milain Europa, di questiine ?il nostro Paese è tra quelli che soffre di più il problema con 2 milioni di giornate di degenza ogni anno per le conseguenze dell?antimicrobico-resistenza, come se tutti i posti letto del Friuli Venezia Giulia fossero dedicati a questo problema. Il costo? Due miliardi di spesa all?anno per le infezioniai farmaci?. A lanciare l?su questa nuova emergenza latente negli ospedali e non solo è stato Massimo Andreoni, segretario scientifico della Simit, la Societàna di malattie infettive e tropicali, nel suo intervento oggi all?evento ?Insieme contro le infezioni correlate ...