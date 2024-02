Alla Lumsa il caso Peppino Impastato a 40 anni dall’omicidio di mafia

Ricercatrice in Filosofia del diritto, Università Lumsa, ha Università Lumsa, ha dichiarato: 'Le politiche fiscali destinate alla il sostegno in caso di disoccupazione, l'accompagnamento e la

Geolier che parla all’Università di Napoli è una bella iniziativa. E chi non lo capisce non sa cosa significhi cultura Qualche decennio fa, lo ricordo come fosse ieri, alla Facoltà di Sociologia della Federico II di Napoli, un giovane Lello Savonardo – che poi in quella stessa facoltà sarebbe diventato docente – ...

L’Itet “Garibaldi” di Marsala vola a Roma ed entra a Montecitorio e al Quirinale Sta riscuotendo grande successo, tra gli studenti delle classi 4Ds e 5Ds dell’ITET Garibaldi di Marsala, il percorso di formazione socio-politico ...

Qual è il futuro dell'Italia nella Nato Qual è il futuro dell’Italia nella Nato Considerazioni a margine della diatriba fra Caracciolo e Alegi su Italia, Usa e Nato. L'intervento di Marco Mayer, professore di Intelligence e Sicurezza nazio ...