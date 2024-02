Alimentazione sana? Ringrazia anche l’ambiente

Giovanni Melchiorre che ringrazia l'IPA nell'aver scelto la sede che ha messo in evidenza il tema " dell'Alimentazione Sana la

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Le statistiche ci informano che il 43% degli italiani sono in sovrappeso. Questo è il sintomo di una cattiva: troppo spesso si ricorre al cibo pre- confezionato pieno di sale, zucchero e conservanti, che gratifica il palato e procura “dipendenza”. Un’bilanciata e salutare aiuta a rinforzare il sistema immunitario, contrasta l’obesità e previene l’insorgere di patologie. Ridurre carne e grassi saturi, bilanciare i nutrienti ed evitare cibi eccessivamente raffinati in favore di una cucina ricca di frutta e vegetali è il primo passo per una dieta. Nessuna farina di insetti o carne prodotta in laboratorio, può sostituire la semplice ed onesta verdura, che contribuisce alla salvaguardia dele alla riduzione della filiera produttiva. Le buone abitudini alimentari, inoltre, fanno ...