Vito Alfieri Fontana, ex - fabbricante di armi, "La XII Assemblea diocesana " si legge ina della Presidenza diocesana di Ac - giunge all'interno Presidenza diocesana di Ac - giunge all'interno del

Alfieri all’Assemblea del Coordinamento dei Forum dei Giovani provinciale (Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta, a Palazzo Sant’Agostino, l’Assemblea del Coordinamento provinciale dei Forum, presieduta dal Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri che ha visto la presenza di tantissimi Giovani in rappresentanza dei Forum della provincia salernitana. “I Forum Giovanili – dichiara il Presidente della Provincia Franco Alfieri – sono una realtà trasversale e ben radicata in tutto il nostro territorio che considero fondamentale per la crescita socioculturale delle comunità. Ho iniziato a fare politica Giovanissimo e, quando ero sindaco di Agropoli fui uno dei primi a favorire la costituzione e a riconoscere una sede al Forum locale, proprio perché penso sia ... Leggi tutta la notizia su anteprima24 (Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta, a Palazzo Sant’Agostino, l’Assemblea deldei, presieduta dal Presidente della Provincia di Salerno Francoche ha visto la presenza di tantissimiin rappresentanza deidella provincia salernitana. “Ili – dichiara il Presidente della Provincia Franco– sono una realtà trasversale e ben radicata in tutto il nostro territorio che considero fondamentale per la crescita socioculturale delle comunità. Ho iniziato a fare politicassimo e, quando ero sindaco di Agropoli fui uno dei primi a favorire la costituzione e a riconoscere una sede allocale, proprio perché penso sia ...

Advertising

Altre Notizie

Video di Tendenza