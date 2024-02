Alfa | Sanremo mi ha fatto venire la febbre a 39 | voglio essere un artista folk-pop

se stessi e si esplorano i rapporti umani e il microcosmo fatto ha creato il mondo ma so che era innamorato" il nuovo disco di Alfa è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, in gara

(Di giovedì 15 febbraio 2024) “La settimana più bella della mia vita, sicuramente la più intensa. Così tanto che ora c’è stato un calo di tensione”., dopo una settimana passata nel vortice sanremese, che gli ha regalato il decimo posto in classifica con Vai!, sta smaltendo l’influenza e tre giorni di 39 di. “Sono crollato – ammette con un sorriso – e non sono riuscito ancora ad elaborare tutto quello che è successo. Mi ci vorrà ancora qualche giorno”. Il decimo posto non era scontato, nonostantearrivasse sull’onda del successo da milioni di visualizzazioni di Bellissimissima. “Per me era già una vittoria partecipare, entrare nella top 10 da outsider è stato del tutto inaspettato – racconta, all’anagrafe Andrea De Filippi, 23 anni -. Mi ha molto sorpreso l’amore delle persone. Anche perché il mondo del web, da cui vengo io, e ...