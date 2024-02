Alessandra e Costantino | dolore e choc per quei due colpi fatali

Ora pensiamo alla mamma che è rimasta da sola con il suo dolore". Anna conosceva bene Alessandra e sapeva dei rapporti difficili Anche il padre Costantino viene descritto dai vicini come una "

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUn solo, disperato, colpo di pistola sarebbe stato fatale adMazza, la 35enne morta tragicamente nel giorno di San Valentino ( e San Modestino, patrono di Avellino)ta dal padre. Subito dopo un altro colpo, altrettanto fatale, è bastato all’uomo per finire anche la sua vita, dopo quel gesto estremo compiuto verso la giovane figlia. Questi i primi esiti degli accertamenti effettuati sul posto, sotto il pergolato della residenza di famiglia sita in Contrada Bosco dei Preti, dove subito dopo l’ora di pranzo si è consumata la tragedia familiare mentre mamma Maria era in casa, ma le sono bastati gli pochi secondi all’ascolto di quel rumore di sparo per rendersi conto di quanto accaduto e allertare, purtoppo invano, i soccorsi. L’esame esterno sui cadaveri di papà e figlia è stato ...