Albanese Onu | divieto d' ingresso in Israele è fuorviante

"Il recente annuncio di Israele di 'vietare ufficialmente' il mio ingresso è simbolico e fuorviante e non deve servire come diversivo dalla situazione a Gaza": così la relatrice speciale dell'Onu sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi

(Di giovedì 15 febbraio 2024) "Il recente annuncio didi 'vietare ufficialmente' il mioè simbolico ee non deve servire come diversivo dalla situazione a Gaza": così la relatrice speciale dell'Onu sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati Francescacommenta ilnei suoi confronti da parte di. In una dichiarazione resa nota a Ginevra,ribadisce che per il 7 ottobre "anche se l'antisemitismo potrebbe aver avuto un ruolo negli attacchi a livello individuale per alcuni, le sue principali determinanti vanno ricercate altrove".