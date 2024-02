quindi un rinvio del via libera in Consiglio dei ministri. L'ennesimo. "Meglio andare alla prossima riunione che chiudere in fretta e male", spiegavano ieri sera fonti di governo alla vigilia del Cdm

Al via riunione Cdm, Meloni relaziona su migranti e Lollobrigida su agricoltura (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (askanews) – E' iniziata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri che ha all'ordine del giorno, tra l'altro, un'informativa della premier Giorgia Meloni sulle politiche migratorie e una del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida sugli obiettivi strategici per il settore agricolo. A largo Chigi, pochi metri di distanza dalla sede del Governo, staziona un presidio di trattori che ha raggiunto la cittadella della politica dalla manifestazione di protesta in corso al Circo Massimo.

