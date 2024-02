Al Pietro Aretino il debutto della rassegna Z Generation meets Theatre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Arezzo, 15 febbraio 2024 – Sarà una prima nazionale ad inaugurare ad Arezzo la VI edizioneteatrale Z. Domenica 18 febbraio, con inizio alle 17:30, l’appuntamento fissato al Teatroè con lo spettacolo “Resterò per sempre nella foto di uno sconosciuto” presentato dalla compagnia Fondamenta Zero. Soggetto e regia di Claudia Manuelli, drammaturgia e aiuto regia di Elisa Emilia Scatigno, con Elena Ferri, Claudia Manuelli e Paolo Tosin, luci di Fabio Dorini. In quante foto di uno sconosciuto siamo? In quante nostre foto abitano centinaia di sconosciuti che magari sono già morti? “Resterò per sempre nella foto di uno sconosciuto”, ludica confessione sulla paura di morire o sulla paura di non avere paura di morire, ...