Ai Mondiali il Settebello batte la Spagna e vola in finale

Il Settebello azzurro supera 8 - 6 i campioni d'Europa in carica della Spagna e si qualifica per la finale ai Mondiali

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Gli azzurri vincono 8-6, in evidenza il portiere Del Lungo. ROMA - Grande vittoria del, che ha battuto laper 8-6 ottenendo l'accesso alladel campionato del mondo di pallanuoto maschile, in corso a Doha. Il team allenato da Sandro Campagna, nella prima semiodierna, h

