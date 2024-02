Agrigento | Carnevale violento | 16enne accoltellata al volto da due coetanee per futili motivi

sono state denunciate alla Procura presso il Tribunale dei minori dai carabinieri di Agrigento per E' accaduto durante i festeggiamenti del carnevale di Ravanusa. Da quanto ricostruito, la vittima,

(Di giovedì 15 febbraio 2024)nell’Agrigentino, una lite tra ragazze finisce con una vittimaal, trenta punti sutura. La notte di martedì grasso anziché un giorno di festa e spensieratezza diventa una fuga al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì (). La vittima ha litigato con una coetanea e quest’ultima l’ha sfregiata con una coltellata in pieno. E’ accaduto in via Delle Grotte a Ravanusa. Ha 16 anni l’adolescente, residente a Campobello di Licata, che è finita al pronto soccorso dove i medici le hanno applicato una trentina di punti di sutura fra naso e sopracciglio. Dimettendola, hanno sciolto la prognosi in circa 20 giorni.adpresa ...