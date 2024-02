Agrigento | 16enne accoltellata in viso da una coetanea alla festa di Carnevale

E' stato aperto, dalla Procura di Agrigento, un fascicolo per lesioni personali aggravate. La lite fra le due ragazzine sarebbe divampata per futili motivi. L'area dove si è verificata l'aggressione

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 – Momenti di panico nell’ultimo giorno dei festeggiamenti deldi Ravanusa nell’agrigentino, dove unaè stata aggredita con 3 coltellate: unasp, unaschiena, e la più grave al volto. Pare che a far precipitare la situazione sia stato un litigio con una, che stando all’Adnkronos è stata identificata da parte delle forze dell’ordine in breve tempo, in quanto l’area in cui è avvenuta la colluttazione – in via delle Grotte – è interamente coperta da videocamere di sorveglianza. Non è ancora stato trovato, invece, il coltello utilizzato durante l’aggressione. È stato aperto un fascicolo per lesioni aggravate. premium bootstrap themes Dalle prime ricostruzioni risulta che il litigio ...