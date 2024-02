Ageop donazioni 2024 | obiettivo 100mila euro per i bimbi malati di tumore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Bologna, 15 febbraio– “La cura ha tanti volti. Anche il tuo”: è questo il messaggio che vuole trasmettereRicerca con la decima edizione di #LOTTOANCHIO, campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi (video) che si svolgerà da oggi fino al 15 maggio. La scelta di questa data non è casuale, fin dalla prima edizione della campagna infatti l’Associazione ha deciso di iniziare proprio nella Giornata mondiale contro il cancro infantile. “La cura di un bambino oncologico è complessa, sia perché richiede precise specialità scientifico-sanitarie, sia perché è fondamentale che venga trattato nella sua specificità. Un bambino deve sempre aver la possibilità di essere un bambino, e non un malato. Questo è quello che abbiamo costruito in tutti questi anni e che vogliamo mantenere, nonostante i tagli alla sanità, che rischiano di farci tornare ...