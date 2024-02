Agente Simeone | “Aspettative deluse? Il Napoli deve ritrovarsi come gruppo”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’di: “Il calcio è uno sport di squadra, se ilnon gira bene ne risentono anche i singoliil mio assistito”. Alessandro Moggi,dell’attaccante delGiovanni, è intervenuto a Radio CRC commentando il rendimento deludente del suo assistito in questa stagione.ha segnato solo 3 gol in 25 presenze con gli azzurri. “si aspettava qualcosa in più? Il calcio è uno sport di squadra, se ilnon rende benene risentono anche le prestazioni dei singoli” ha dichiarato Moggi. “Basta guardare la differenza tra Osimhen l’anno scorso e quest’anno. L’obiettivoessere ritrovare un’identità di ...