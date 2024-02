o l'insuperabile Verrà la morte e avrà i tuoi occhi , figurarsi non salva e non ricuce relazioni, non è una terapia di coppia, "Pangea", "VVox Veneto") e, in radio, con la trasmissione "Affari

Affari Tuoi, coppia accetta 40000 euro ma aveva il super premio nel pacco (Di giovedì 15 febbraio 2024) Puntata a dir poco memorabile e dal sapore agrodolce, quella che si è verificata il 15 febbraio 2024 ad Affari Tuoi. Quello che è assolutamente certo è che, questa serata, Martina e Matteo non se la dimenticheranno mai. Direttamente da Ascoli Piceno (Marche), la giovane coppia di sposi si è presentata al cospetto di Amadeus per tentare il colpaccio. Ignari che nel loro pacco si nascondeva il massimo del montepremi, i due concorrenti si sono lasciati tentare dall'offerta del Dottore. Eppure la puntata era partita benissimo, ma lungo il cammino ha fatto vacillare la coppia. Affari Tuoi, puntata 15 febbraio 2024: le Marche in gioco Le Marche è stata la regione protagonista di questo appuntamento avvincente di Affari Tuoi. Sei mesi dopo ... Leggi tutta la notizia su tvpertutti (Di giovedì 15 febbraio 2024) Puntata a dir poco memorabile e dal sapore agrodolce, quella che si è verificata il 15 febbraio 2024 ad. Quello che è assolutamente certo è che, questa serata, Martina e Matteo non se la dimenticheranno mai. Direttamente da Ascoli Piceno (Marche), la giovanedi sposi si è presentata al cospetto di Amadeus per tentare il colpaccio. Ignari che nel lorosi nascondeva il massimo del montepremi, i due concorrenti si sono lasciati tentare dall'offerta del Dottore. Eppure la puntata era partita benissimo, ma lungo il cammino ha fatto vacillare la, puntata 15 febbraio 2024: le Marche in gioco Le Marche è stata la regione protagonista di questo appuntamento avvincente di. Sei mesi dopo ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza