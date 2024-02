AEW | Ufficializzato l’ultimo match di Sting per Revolution

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Da qualche tempo sappiamo checoncluderà la sua incredibile carriera sul ring in occasione del ppvin programma il prossimo 3 marzo 2024. Recentemente lui e Darby Allin hanno conquistato i titoli di coppia AEW e ieri notte a Dynamite è statoquello che saràdella carriera di “The Icon”. Ecco cosa è successo nell’episodio di ieri notte e come si è arrivati all’ufficalità.diIeri notte a Dynamite è statoquello che saràdella carriera di. Durante l’episodio di ieri notte, gli Young Bucks hanno sconfitto i Top Flight e subito dopo l’incontro si sono dichiarati i #1 ...

AEW: Jon Moxley e Dax Harwood si affronteranno stanotte a Dynamite per la prima volta Stanotte in quel di Austin, Texas, andrà in onda una nuova puntata di Dynamite. In casa AEW, tra le altre faide in corso, sembra in rampa di lancio quella che vede coinvolti il Blackpool Combat (Jon M ...

Orange Cassidy in un Texas Death Match a Dynamite Orange Cassidy ha sfidato un membro dell'Undisputed Kingdom ad un Texas Death Match per AEW Dynamite. Ha risposto Matt Taven.

Pro Wrestling Culture #369 - Una nuova Bloodline all'orizzonte Okada in AEW Ovviamente abbiamo citato anche altri temi caldi della settimana come l'imminente approdo di Kazuchika Okada in All Elite Wrestling (pare manchi solo la firma sul contratto del ...