AEW | Spietato attacco di Christian Cage su Adam Copeland concluso con la Con-Chair-To

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Questa notte a Dynamitee Daniel Garcia si sono affrontati in quello che doveva essere una sorta di spareggio per determinare il prossimo sfidante diper il titolo TNT al il prossimo PPV Revolution. Una sfida nata lo scorso sabato a Collision, quando Daniel Garcia ha avanzato legittime pretese per essere il #1 contender al titolo TNT conche ha accettato l’incontro riconoscendo il valore dell’avversario. Piazza pulita Quello di stanotte è stato uno scontro tra generazioni diverse con Garcia che non ha mostrato alcuna esitazione di fronte a, arrivando a metterlo in difficoltà in diverse fasi dell’incontro. La Rated “R” Superstar dal canto suo ha provato a far valere la maggiore esperienza. L’incontro sembrava essere giunto al ...