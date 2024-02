AEW | Dynamite avrà un nuova scenografia dopo Revolution

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nel corso di questi anni, la AEW ha apportato alcune modifiche alladel suo flagship show. Probabilmente quello più evidente è stato l’abbandono dei tunnel di ingresso a favore di una “classica” rampa. Ebbene allo show del mercoledì sera verranno apportate ulteriori modifiche scenografiche. Ad annunciarlo lo stesso Presidente AEW Tony Khan tramite un post sui social poco prima dell’inizio della puntata di ieri sera. Novità in arrivo Tramite un post sui social, il Presidente AEW Tony Khan, nel giorno di San Valentino, ha annunciato l’arrivo di novità scenografiche per il flagship show della Compagnia, ossia. Le novità saranno introdotte a partire dal prossimo 6 marzo e quindi in occasione dell’episodio che seguirà il ppvin programma il 3 marzo. Nel post si legge, con ...

