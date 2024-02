Il livello di vigilanza è stato innalzato all'aeroporto di Il livello di vigilanza è stato innalzato all'aeroporto di Fiumicino e Allerta alta, dunque, a fronte di numeri in crescita: l'epidemia

Aeroporto di Fiumicino in allerta per la febbre Dengue (Di giovedì 15 febbraio 2024) Innalzata l’allerta a Fiumicino per il rischio Dengue. La Dengue è una malattia infettiva trasmessa dalla zanzara tigre, che sta gettando nel panico il Sud America e soprattutto il Brasile (Dengue 2024, è emergenza in Sud America). Ma anche in Italia l’allerta è stata innalzata, e all’Aeroporto di Roma si sta già da ieri provvedendo a disinfettare gli aerei in arrivo dai paesi coinvolti. Ecco cosa sta succedendo in Italia e nel mondo.



Leggi anche: Patente digitale operativa dal 30 giugno: ecco come funziona Disinfettati gli aerei in arrivo Gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (Usmaf–Sasn) hanno avuto l’indicazione di innalzare il livello di vigilanza. Le misure includono controlli e sanificazione extra e la disinfezione degli aerei in ... Leggi tutta la notizia su urbanpost (Di giovedì 15 febbraio 2024) Innalzata l’per il rischio. Laè una malattia infettiva trasmessa dalla zanzara tigre, che sta gettando nel panico il Sud America e soprattutto il Brasile (2024, è emergenza in Sud America). Ma anche in Italia l’è stata innalzata, e all’di Roma si sta già da ieri provvedendo a disinfettare gli aerei in arrivo dai paesi coinvolti. Ecco cosa sta succedendo in Italia e nel mondo.Leggi anche: Patente digitale operativa dal 30 giugno: ecco come funziona Disinfettati gli aerei in arrivo Gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (Usmaf–Sasn) hanno avuto l’indicazione di innalzare il livello di vigilanza. Le misure includono controlli e sanificazione extra e la disinfezione degli aerei in ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza