ROMA - 'Together, beyond flying': è il claim che Aeroporti di Roma ha scelto per festeggiare i suoi 50 anni. Un compleanno celebrato allo scalo di Fiumicino, nel corso di un evento in cui è stato svelato il nuovo logo di AdR: la società, parte del

Aeroporti di Roma festeggia 50 anni e lancia il nuovo logo: “La nostra sfida ora è protesa al futuro” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Aeroporti di Roma celebra i suoi primi 50 anni e, per l’occasione, lancia il nuovo logo. Nell’evento organizzato all’aeroporto di Fiumicino, infatti, è stata svelata la nuova veste grafica dell’azienda, parte del Gruppo Mundys, che gestisce il Leonardo da Vinci di Fiumicino e il G.B. Pastine di Ciampino. La manifestazione ha visto la partecipazione, tra gli altri, del sindaco di Fiumicino Mario Baccini, del Ministro della Funzione Pubblica Paolo Zangrillo, del Presidente ADR Vincenzo Nunziata, del Presidente Mundys Giampiero Massolo, di Alessandra Bruni Presidente ENAV e di Antonino Turicchi Presidente ITA Airways. “Oggi celebriamo mezzo secolo di storia aziendale. In questi cinquant’anni di attività la società ha saputo accompagnare i cambiamenti epocali che hanno ... Leggi tutta la notizia su tpi (Di giovedì 15 febbraio 2024)dicelebra i suoi primi 50e, per l’occasione,il. Nell’evento organizzato all’aeroporto di Fiumicino, infatti, è stata svelata la nuova veste grafica dell’azienda, parte del Gruppo Mundys, che gestisce il Leonardo da Vinci di Fiumicino e il G.B. Pastine di Ciampino. La manifestazione ha visto la partecipazione, tra gli altri, del sindaco di Fiumicino Mario Baccini, del Ministro della Funzione Pubblica Paolo Zangrillo, del Presidente ADR Vincenzo Nunziata, del Presidente Mundys Giampiero Massolo, di Alessandra Bruni Presidente ENAV e di Antonino Turicchi Presidente ITA Airways. “Oggi celebriamo mezzo secolo di storia aziendale. In questi cinquant’di attività la società ha saputo accompagnare i cambiamenti epocali che hanno ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza