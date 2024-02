Comunità del liceo scientifico 'Masci' di Chieti in lutto per la scomparsa di Ivana Martini, ex docente di italiano e latino, venuta a mancare ieri all'età di 77 anni. Una professoressa rimasta nel cuore di tanti alunni che negli anni hanno frequentato la storica scuola teatina e che, appresa la notizia, la stanno ricordando con tanto affetto. Lascia il marito Mimmo

Addio alla Professoressa Martini, Pilastro del Masci per Anni (Di giovedì 15 febbraio 2024) Chieti - La città di Chieti è immersa nel dolore per la perdita di Ivana Martini, una figura iconica del mondo scolastico teatino e per lungo tempo docente presso il Liceo Scientifico Filippo Masci. La Professoressa, moglie del collega in pensione Mimmo Santamaria, è scomparsa all'età di 77 Anni. Per Anni, la Professoressa Martini ha insegnato Italiano e Latino, materie fondamentali nel curriculum del liceo, diventando una figura di riferimento per intere generazioni di studenti. I suoi alunni l'hanno affettuosamente chiamata "Zia Marta", testimonianza del profondo legame che si è creato tra lei e coloro che ha istruito nel corso degli Anni. "Era molto amata dai ragazzi", ricorda Piera Romano Azzariti, sua collega e ex vicepreside del ...

