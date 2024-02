Lutto nel mondo del lusso: è morta a Roma, all'età di 93 anni, Marina Bulgari, figlia di Costantino Bulgari, primo figlio di Sotirios (l'altro era Giorgio), l'argentiere greco fondatore della celebre maison di via Condotti a Roma. Come per suo padre i gioielli

Addio a Marina Bulgari, regina dei gioielli (Di giovedì 15 febbraio 2024) È morta a Roma, all’età di 93 anni, Marina Bulgari, nipote del fondatore della celebre maison di gioielleria. Appassionata creatrice di gioielli, il suo stile inconfondibile la rese celebre in tutto il mondo. Le sue creazioni furono apprezzate e indossate da dive come Sophia Loren e celebrities come Ivana Trump. Dopo aver fatto parte per anni dell’azienda di famiglia, nel 1976, Marina decise infatti di lanciare il suo marchio - Marina B - caratterizzato da gioielli dallo stile unico, prettamente geometrico. «Mia zia era una visionaria, una donna straordinaria. Mi ha insegnato il coraggio e la determinazione. Era una designer eccezionale che ha portato tante innovazioni nel settore della gioielleria» ha raccontato una delle nipoti, Laura Calissoni Colnaghi. Durante la sua carriera come ... Leggi tutta la notizia su panorama (Di giovedì 15 febbraio 2024) È morta a Roma, all’età di 93 anni,, nipote del fondatore della celebre maison di gioielleria. Appassionata creatrice di, il suo stile inconfondibile la rese celebre in tutto il mondo. Le sue creazioni furono apprezzate e indossate da dive come Sophia Loren e celebrities come Ivana Trump. Dopo aver fatto parte per anni dell’azienda di famiglia, nel 1976,decise infatti di lanciare il suo marchio -B - caratterizzato dadallo stile unico, prettamente geometrico. «Mia zia era una visionaria, una donna straordinaria. Mi ha insegnato il coraggio e la determinazione. Era una designer eccezionale che ha portato tante innovazioni nel settore della gioielleria» ha raccontato una delle nipoti, Laura Calissoni Colnaghi. Durante la sua carriera come ...

