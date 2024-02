La notizia gli è arrivata nella notte, come una lama che squarcia l'anima e la lascia divisa in due. Andrea Giacobazzi non c'è più, è morto ieri mattina a 66 anni. Andrea che tutti conoscono come

Addio a Giacobazzi che ispirò ‘Colpa di Alfredo’ di Vasco, Zanarini: "Eravamo nottambuli, sempre con il Blasco" (Di giovedì 15 febbraio 2024) Modena, 15 febbraio 2024 – “Siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa...". Ma quei ragazzi, quelli che uscivano la notte per locali e non dormivano quasi mai, Eravamo "davvero noi". Il "noi" sta per la "combriccola del Blasco", gli storici amici di una vita che, nel corso degli anni, hanno accompagnato il cantautore di Zocca "ovunque". "Con noi c’era anche Andrea Giacobazzi ( colui che ispirò ’Colpa di Alfredo’ e morto martedì a 67 anni, ndr ) – riavvolge il nastro il dj Luca Zanarini –. Erano anni in cui abbiamo girato tanto, insieme a Vasco. Anni in cui sono nate amicizie intramontabili". Zanarini, chi era Giacobazzi? "Un uomo molto creativo, con un animo artistico e a cui piaceva la ... Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino (Di giovedì 15 febbraio 2024) Modena, 15 febbraio 2024 – “Siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa...". Ma quei ragazzi, quelli che uscivano la notte per locali e non dormivano quasi mai,"davvero noi". Il "noi" sta per la "combriccola del", gli storici amici di una vita che, nel corso degli anni, hanno accompagnato il cantautore di Zocca "ovunque". "Con noi c’era anche Andrea( colui che’Colpa die morto martedì a 67 anni, ndr ) – riavvolge il nastro il dj Luca–. Erano anni in cui abbiamo girato tanto, insieme a. Anni in cui sono nate amicizie intramontabili"., chi era? "Un uomo molto creativo, con un animo artistico e a cui piaceva la ...

