Acilia – Pedone investito | Morta 82enne

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Agenzia Nova) – Incidentele questa mattina (15 febbraio) alle 9 circa in via della Salvia, 117, ad, Roma. A perdere la vita un’anziana di 82 anni investita da una Polo Volkswagen, guidata da un 24enne che si è fermato a prestare soccorso. Sul posto gli agenti del Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. Per consentire i rilievi del caso via della Salvia è stata chiusa da via delle Case Basse a via delle Calle. Accertamenti in corso da parte delle pattuglie per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.