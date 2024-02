SICUREZZA STRADALE: ACI E UPI INSIEME PER PROMUOVERE INIZIATIVE SULL'EDUCAZIONE NELLE SCUOLE Siglato un protocollo d'intesa per stringere la collaborazione Definire insieme programmi di educazione stradale per le scuole

ACI e UPI insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale: un impegno per l'educazione stradale a scuola (Di giovedì 15 febbraio 2024) L'Automobile Club d'Italia (ACI) e l'Unione delle Province italiane (UPI) hanno siglato un protocollo d'intesa per rafforzare la collaborazione sui temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile.

Tra i compiti istituzionali dell'Automobile Club d'Italia c'è il supporto agli enti e alle associazioni nella definizione di programmi educativi stradali per le scuole di ogni ordine e grado.

