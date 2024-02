PUBBLICITÀ L'accordo tra Italia e Albania sui migranti , che prevede l'apertura di due Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) in territorio albanese , è legge. Il Senato ha approvato giovedì in via definitiva (

Accordo Italia Albania, via libera definitivo del Senato con 93 sì e 61 no (Di giovedì 15 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2024 Passa con 93 sì e 61 no, e nessun astenuto, la ratifica dell'Accordo con l'Albania. Il protocollo approvato prevede la costruzione di due centri per il rimpatrio in Albania dove saranno traferiti 3000 migranti che sbarcano in Italia. Applausi dai banchi della maggioranza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi tutta la notizia su iltempo (Di giovedì 15 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2024 Passa con 93 sì e 61 no, e nessun astenuto, la ratifica dell'con l'. Il protocollo approvato prevede la costruzione di due centri per il rimpatrio indove saranno traferiti 3000 migranti che sbarcano in. Applausi dai banchi della maggioranza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

