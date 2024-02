19.05 Accordo con Albania,Cei: soldi in fumo Oggi il Senato ha approvato l'accordo Albania - Italia per il trattenimento di migranti che la Guardia Costiera salverà in mare. Duro il commento di Mons. Gian

Accordo con Albania,Cei: soldi in fumo (Di giovedì 15 febbraio 2024) 19.10 Oggi il Senato ha approvato l'Accordo Albania-Italia per il trattenimento di migranti che la Guardia Costiera salverà in mare. Duro il commento di Mons. Gian Carlo Perego,Presidente della Commissione per le Migrazioni della Cei. "673 milioni di euro in dieci anni in fumo per l'incapacità di costruire un sistema di accoglienza diffusa del nostro paese, al 16° posto in Europa nell'accoglienza dei richiedenti asilo rispetto al numero degli abitanti" per "l'incapacità di governare un fenomeno che si finge di contrastare" Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai (Di giovedì 15 febbraio 2024) 19.10 Oggi il Senato ha approvato l'-Italia per il trattenimento di migranti che la Guardia Costiera salverà in mare. Duro il commento di Mons. Gian Carlo Perego,Presidente della Commissione per le Migrazioni della Cei. "673 milioni di euro in dieci anni inper l'incapacità di costruire un sistema di accoglienza diffusa del nostro paese, al 16° posto in Europa nell'accoglienza dei richiedenti asilo rispetto al numero degli abitanti" per "l'incapacità di governare un fenomeno che si finge di contrastare"

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza