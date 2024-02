Accoltella il vicino di casa perché infastidito dai cani | condannato a 4 anni e 8 mesi

Secondo quanto finora ricostruito in casa c'era anche la figlia minorenne, che fortunatamente stava a nome dell'intera Amministrazione e dei cittadini, sono vicino ai familiari per questa immane

Due ragazzini feriti portati in ospedale, di cui uno in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato al polmone . È il bilancio di una rissa ... (today)

Uno Studente 15enne è stato accoltellato fuori dalla scuola a Pieve Emanuele , vicino Milano : è in codice rosso per una grave emorragia . Fermato un ... (notizie.virgilio)

Accoltellato per i cani. Il giudice condanna il vicino di casa a 4 anni e 8 mesi L’imputato è ancora detenuto in carcere per il tentato omicidio. Dovrà anche pagare un risarcimento dei danni alla vittima.

Pontecagnano Faiano, accoltellò la sua ex: dopo il riconoscimento del vizio di mente bocciata anche la premeditazione La Corte di Cassazione non ha riconosciuto la premeditazione a carico di Maurizio Raimo, difeso dall’avvocato Pierluigi Spadafora, il cui fascicolo per tentato omicidio, viene ...

L’agguato in cantina. Attirata in una trappola e accoltellata: è grave. Caccia all’ex della figlia Bolzano, fisioterapista di 61 anni in rianimazione. L’aggressore ha staccato la luce e l’ha aspettata. Potrebbe essere fuggito all’estero. Il marito di lei: "I carabinieri ci avevano messo in allerta" ...