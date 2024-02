Anche le richieste di accesso agli atti presentate dall'esponente pentastellata al dirigente del settore Verde e Vivibilità urbana per conoscere i dati sul censimento degli alberi presenti in città,

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’art. 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,nellala Corte, prevede un regime didelpubblico chedi cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. In tai casi, ricorda una recentedek TAR Lazio “L’art. 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,nellala Corte, prevede un regime didelpubblico chedi cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”. L'articolo .