Accademia di Santa Sofia, successo per Giorgio Marchesi e la sua brillante rilettura de Il Fu Mattia Pascal (Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata di ieri Giorgio Marchesi, mattatore di razza, ha incantato e conquistato il foltissimo pubblico dell'Auditorium Sant'Agostino di Benevento, con la sua versione briosa, ironica e spumeggiante del capolavoro di Luigi Pirandello, accompagnato e supportato dalle musiche scritte ed eseguite dal vivo da Raffaele Toninelli. Una rilettura fresca e contemporanea del testo del famoso scrittore e drammaturgo, dove Giorgio Marchesi, instancabile istrione, ha raccontato ora in prima persona ora con le mille voci e cadenze degli altri personaggi, le vicende di un Mattia Pascal 2.0, energico e divertito surfista delle identità multiple, oggi effettivamente moltiplicate e sfruttate all'infinito dalle opportunità del mondo virtuale, sottolineando ...

