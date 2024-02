Accadde oggi | 15 febbraio | Jimmy Bloomfield | Corrado Benedetti ed altre ricorrenze 

1984: Nasce ad Austin, Texas, USA, Gary Clark Jr., chitarrista. Avanti TAGS 15 febbraio , Brandon Boyd , Killers La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale ©

11 febbraio : Fabrizio Lorieri ed altre ricorrenze Non mi viente in mente quale fosse la mia prima raccolta in assoluto di figurine. Ma non dimentico ... (glieroidelcalcio)

Primarie Firenze 2009, Renzi ricorda la vittoria a 15 anni di distanza: “Sfida più incredibile della mia vita” Era il 15 febbraio 2009 quando Matteo Renzi a Firenze vinceva le Primarie. Da quel giorno sono passati esattamente 15 anni. A ricordarlo è stato lo stesso leader di Italia Viva nella sua Enews, dove ...

Chiara Ferragni, l'ex consulente: «L'errore è dell'azienda. Guadagni Ha rinunciato a contratti milionari. Tornerei a lavorare con lei» «L’errore semmai è stato commesso dall'azienda. Non nella persona». Tommaso Ricci è l'ex consulente di Chiara Ferragni. Ora è Ceo di Mambo, ...

Lite tra ragazze durante la festa di Carnevale: 16enne sfregiata al volto da una coetanea. «Trenta punti di sutura dal naso al sopracciglio» Litiga con una coetanea e quest'ultima la sfregia con una coltellata in pieno volto. È accaduto in via Delle Grotte a Ravanusa, in provincia di Agrigento, durante i festeggiamenti per ...