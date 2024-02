Academy | tre punti d’oro Primo hurrà casalingo

Tre stagioni (in attesa della quarta) che vi catapulteranno nelle (o Wednesday) Addams che dir si voglia alla Nevermore Academy. che è bene ci punti nonostante il grande investimento economico e

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La San Marinofesteggia la prima vittoria casalinga in stagione regolando 2-0 il Tavagnacco e, cosa per nulla secondaria, mettendo una distanza di relativa sicurezza fra sé ed una delle dirette rivali nella corsa salvezza. Giacomo Venturi ripropone il centrocampo a quattro, ma stavolta non a rombo bensì in linea. Rispetto alle titolari di una settimana prima manca Tamburini. Al suo posto c’è Carrer, che agisce al fianco di Barbieri nel tandem d’attacco. Tutto succede nella ripresa con Giuliani che la sblocca e Tamburini che la chiude nei minuti di recupero. San Marino: Limardi; Montalti, Gardel, Manzetti (46’ Carlini), Ladu; Bonnín (70’ Tamburini), Puglisi, Brambilla, Giuliani; Carrer (64’ Bertolotti), Barbieri (90’ Menin). A disp.: Montanari, Mariotti, Buonamassa, Pirini, Prinzivalli. All.: Venturi. Serie B (17ª giornata): ...