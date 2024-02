Abusi sessuali sulla figlia | 63enne assolto perché il fatto non sussiste

a una persona condannata per aver insabbiato un caso di abusi una persona condannata per aver insabbiato un caso di abusi sessuali sulla piazza che si affaccia sul Monastero dei Carmelitani a

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale di Benevento haperchè ilnonV. C., un 68enne di Benevento, accusato di aver abusato sessualmente della, che avrebbe anche maltrattato con utilizzo di corpi contundenti. Si tratta dell’epilogo di una indagine dei carabinieri nella quale era stata inizialmente tirata in ballo, per i maltrattamenti, anche la moglie, difesa dall’avvocato Antonio Leone, la cui posizione era stata però archiviata. A seguire, il rinvio a giudizio e un dibattimento con numerosi testimoni escussi: oggi la discussione e l’assoluzione dell’imputato in accoglimento delle conclusioni della difesa rappresentata dall’avv. Antonio Leone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

