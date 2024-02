A Seano c’è il cantiere del nuovo elettrodotto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Dureranno più di 20 giorni i lavori per la costruzione di un. Ilpartirà il 26 febbraio e si concluderà il 18 marzo in via Quinto Martini e via De Chirico. Si tratta della posa di unin cavo sotterraneo MT (15 KV) e contestuale messa in sevizio della cabina. Da tempo, a, è in corso un ammodernamento della rete elettrica che negli ultimi mesi ha causato anche numerosi black out nelle abitazioni e conseguenti proteste dei cittadini. Ildi via Martini e De Chirico sarà operativo dalle 7 alle 18 e ci sarà il divieto di sosta su entrambi i lati delle strade e verrà istituito anche il senso unico alternato. A Comeana sono iniziati i lavori di allacciamento del gas in via Guido Rossa e dureranno sino a domani. ...