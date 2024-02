A Good Girl' s Guide To Murder | Emma Myers di Mercoledì nelle prime foto della serie

Nelle ultime ore sono emerse online le prime immagini ufficiali di A Good Girl's Guide To Murder , adattamento seriale dell'omonimo romanzo best seller di Holly Jackson, che vede protagonista la Emma Myers incontrata nel successo di Netflix Mercoledì . Il romanzo

pubblicato nel 2019, edito in Italia con il titolo Come uccidono le brave ragazze, è stato nella lista dei best seller del New York Times, e costituisce il materiale base per questo adattamento di BBC, che ha già all'attivo adattamenti simili come ad esempio Conversations with Friends. La trama "Il caso è chiuso. Cinque anni fa, la studentessa Andie Bell …