dell'olandese ci ha messo in mostra ancora una volta un Sinner Poco ha potuto il suo avversario, in cuor suo consapevole che il ancora imbattuto in questo 2024 e ora alla ricerca della terza

A che ora Sinner-Monfils oggi in tv, ATP Rotterdam 2024: partite precedenti, programma, streaming (Di giovedì 15 febbraio 2024) Jannik Sinner ha sconfitto l’olandese Botic van de Zandschulp in due set e ha così vinto la sua prima partita da Campione Slam. Il tennista italiano è tornato in campo dopo l’apoteosi agli Australian Open ed è riuscito a imporsi all’esordio nel torneo ATP 500 di Rotterdam. Il fuoriclasse altoatesino ha regolato il padrone di casa sul cemento della località olandese, chiudendo i conti con il punteggio di 6-3, 6-3. Si tratta dell’undicesima affermazione consecutiva per l’azzurro, che ora è atteso dal francese Gael Monfils agli ottavi di finale. L’appuntamento è per giovedì 15 febbraio, sarà il quarto match a partire dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 19.30. Ad aprire il programma sul Campo Centrale sarà Dimitrov-Fucsovics, poi a seguire Shevchenko-Rune (non prima delle ore 13.00) e Hurkacz-Griekspoor (non ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di giovedì 15 febbraio 2024) Jannikha sconfitto l’olandese Botic van de Zandschulp in due set e ha così vinto la sua prima partita da Campione Slam. Il tennista italiano è tornato in campo dopo l’apoteosi agli Australian Open ed è riuscito a imporsi all’esordio nel torneo ATP 500 di. Il fuoriclasse altoatesino ha regolato il padrone di casa sul cemento della località olandese, chiudendo i conti con il punteggio di 6-3, 6-3. Si tratta dell’undicesima affermazione consecutiva per l’azzurro, che ora è atteso dal francese Gaelagli ottavi di finale. L’appuntamento è per giovedì 15 febbraio, sarà il quarto match a partire dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 19.30. Ad aprire ilsul Campo Centrale sarà Dimitrov-Fucsovics, poi a seguire Shevchenko-Rune (non prima delle ore 13.00) e Hurkacz-Griekspoor (non ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Noemi, la dieta Meta (che le ha fatto perdere 15 kg) e il messaggio ai fan: «Per dimagrire non esistono prodotti miracolosi» Ha perso 15 chili in un anno e mezzo, un percorso intrapreso perché non stava più bene con se stessa. Da tempo la cantante Noemi ha abbracciato uno stile di vita più attento ... A che ora Sinner-Monfils oggi in tv, ATP Rotterdam 2024: partite precedenti, programma, streaming Jannik Sinner ha sconfitto l'olandese Botic van de Zandschulp in due set e ha così vinto la sua prima partita da Campione Slam. Il tennista italiano è tornato in campo dopo l'apoteosi agli Australian ... Bestiario, l'Opinionello Se quelli che normalmente reputiamo essere “esperti” dicono già ... Per fortuna il parere dell’Opinionello ha breve durata come le sue canzoni e finito il suo “quarto d’ora di notorietà” torna nella ...

Video di Tendenza