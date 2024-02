dell'olandese ci ha messo in mostra ancora una volta un Sinner Poco ha potuto il suo avversario, in cuor suo consapevole che il ancora imbattuto in questo 2024 e ora alla ricerca della terza

A che ora Sinner-Monfils oggi in tv, ATP Rotterdam 2024: ordine partite, programma, streaming (Di giovedì 15 febbraio 2024) Jannik Sinner ha sconfitto l’olandese Botic van de Zandschulp in due set e ha così vinto la sua prima partita da Campione Slam. Il tennista italiano è tornato in campo dopo l’apoteosi agli Australian Open ed è riuscito a imporsi all’esordio nel torneo ATP 500 di Rotterdam. Il fuoriclasse altoatesino ha regolato il padrone di casa sul cemento della località olandese, chiudendo i conti con il punteggio di 6-3, 6-3. Si tratta dell’undicesima affermazione consecutiva per l’azzurro, che ora è atteso dal francese Gael Monfils agli ottavi di finale. LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Monfils DALLE 19.30 L’appuntamento è per giovedì 15 febbraio, sarà il quarto match a partire dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 19.30. Ad aprire il programma sul Campo Centrale sarà Dimitrov-Fucsovics, poi a ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di giovedì 15 febbraio 2024) Jannikha sconfitto l’olandese Botic van de Zandschulp in due set e ha così vinto la sua prima partita da Campione Slam. Il tennista italiano è tornato in campo dopo l’apoteosi agli Australian Open ed è riuscito a imporsi all’esordio nel torneo ATP 500 di. Il fuoriclasse altoatesino ha regolato il padrone di casa sul cemento della località olandese, chiudendo i conti con il punteggio di 6-3, 6-3. Si tratta dell’undicesima affermazione consecutiva per l’azzurro, che ora è atteso dal francese Gaelagli ottavi di finale. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 19.30 L’appuntamento è per giovedì 15 febbraio, sarà il quarto match a partire dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 19.30. Ad aprire ilsul Campo Centrale sarà Dimitrov-Fucsovics, poi a ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Ucraina, sirene a Kiev mentre torna l’incubo dell’arma nucleare russa Per alcune ore è calato il gelo a Washington e in tutto il Paese, sprofondato in una surreale psicosi da pericolo immediato che spaziava dal terrorismo a inediti scenari di guerra. Gli interrogativi ... Lazio News / Uragano Ciro, il capolavoro di Sarri: rassegna stampa È la Lazio che, al triplice fischio di Letexeir, sale nell'Olimpo almeno per una notte. Il rigore di Immobile è il miglior regalo di San Valentino per gli oltre 60mila tifosi presenti e lancia una ... Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la storia finisce male: arriva la diffida dell’avvocato Adesso cercherò di dormire. Dopo che ho parlato tre ore al telefono con diverse persone mentre piangevo e mi sentivo la più stupida. Ma chi mi conosce lo sa, una volta, due, ma una terza volta non ...

Video di Tendenza