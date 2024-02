Le aziende che delocalizzano lo fanno perché in Italia ormai la tassazione è talmente alta che gli imprenditori scappano in paesi a favore di quella orientale; ma ora non ne ho voglia, magari un'

A che ora Italia-Spagna oggi in tv: programma semifinale Mondiali pallanuoto, canale, streaming (Di giovedì 15 febbraio 2024) Nella seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile, in corso a Doha, in Qatar, l’Italia ha sempre vinto di misura: il Settebello negli ottavi di finale ha battuto gli Stati Uniti per 13-12, ottenendo il pass olimpico, e poi ha superato nei quarti di finale la Grecia per 11-10. LA DIRETTA LIVE DI Italia-Spagna DI pallanuoto DALLE 14.00 Nella semifinale in programma oggi, giovedì 15 febbraio, alle ore 14.00 Italiane, il Settebello sfiderà la Spagna, che ha superato nei quarti di finale per 15-12 il Montenegro. Nella semifinale degli Europei 2024 in Croazia, giocata un mese fa, gli iberici vinsero 7-4 contro gli azzurri. I match validi per le ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di giovedì 15 febbraio 2024) Nella seconda fase ad eliminazione diretta dei2024 dimaschile, in corso a Doha, in Qatar, l’ha sempre vinto di misura: il Settebello negli ottavi di finale ha battuto gli Stati Uniti per 13-12, ottenendo il pass olimpico, e poi ha superato nei quarti di finale la Grecia per 11-10. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 14.00 Nellain, giovedì 15 febbraio, alle ore 14.00ne, il Settebello sfiderà la, che ha superato nei quarti di finale per 15-12 il Montenegro. Nelladegli Europei 2024 in Croazia, giocata un mese fa, gli iberici vinsero 7-4 contro gli azzurri. I match validi per le ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Ucraina, sirene a Kiev mentre torna l’incubo dell’arma nucleare russa Per alcune ore è calato il gelo a Washington e in tutto il Paese, sprofondato in una surreale psicosi da pericolo immediato che spaziava dal terrorismo a inediti scenari di guerra. Gli interrogativi ... Lazio News / Uragano Ciro, il capolavoro di Sarri: rassegna stampa È la Lazio che, al triplice fischio di Letexeir, sale nell'Olimpo almeno per una notte. Il rigore di Immobile è il miglior regalo di San Valentino per gli oltre 60mila tifosi presenti e lancia una ... Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la storia finisce male: arriva la diffida dell’avvocato Adesso cercherò di dormire. Dopo che ho parlato tre ore al telefono con diverse persone mentre piangevo e mi sentivo la più stupida. Ma chi mi conosce lo sa, una volta, due, ma una terza volta non ...

Video di Tendenza