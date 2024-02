Tutti gli italiani in gara venerdì 16 febbraio ai Mondiali di Doha 2024 delle discipline acquatiche, in programma da si alza ora si alza ora il sipario sul nuoto in vasca, che oltre alle medaglie

A che ora i Mondiali di nuoto 2024 oggi: italiani in gara 15 febbraio, tv, streaming (Di giovedì 15 febbraio 2024) oggi, mercoledì 14 febbraio, quinta giornata di gare dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. Nell’Aspire Dome di Doha (Qatar) andrà in scena un day-5 in cui le emozioni non mancheranno di certo. In casa Italia si vorrà rimpinguare il medagliere, che attualmente per la specialità tra le corsie prevede 1 oro, 4 argenti, 1 bronzo. LA DIRETTA LIVE DEI Mondiali DI nuoto ALLE 7.30 E ALLE 17.00 Due i momenti in particolare da considerare. La Finale dei 100 stile libero uomini. Alessandro Miressi lancia il guanto di sfida al cinese Pan Zhanle nella gara regina. L’azzurro dovrà vedersela contro chi in staffetta ha fatto vedere qualcosa che non si era mai visto ed è stato il migliore nelle batterie. Vedremo se e quanto la tensione giocherà un ruolo. Nella Finale ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di giovedì 15 febbraio 2024), mercoledì 14, quinta giornata di gare deidiin corsia. Nell’Aspire Dome di Doha (Qatar) andrà in scena un day-5 in cui le emozioni non mancheranno di certo. In casa Italia si vorrà rimpinguare il medagliere, che attualmente per la specialità tra le corsie prevede 1 oro, 4 argenti, 1 bronzo. LA DIRETTA LIVE DEIDIALLE 7.30 E ALLE 17.00 Due i momenti in particolare da considerare. La Finale dei 100 stile libero uomini. Alessandro Miressi lancia il guanto di sfida al cinese Pan Zhanle nellaregina. L’azzurro dovrà vedersela contro chi in staffetta ha fatto vedere qualcosa che non si era mai visto ed è stato il migliore nelle batterie. Vedremo se e quanto la tensione giocherà un ruolo. Nella Finale ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Ucraina, sirene a Kiev mentre torna l’incubo dell’arma nucleare russa Per alcune ore è calato il gelo a Washington e in tutto il Paese, sprofondato in una surreale psicosi da pericolo immediato che spaziava dal terrorismo a inediti scenari di guerra. Gli interrogativi ... Il Terzo settore chiama ma rispondono soltanto due candidati su quattro Il settore sociosanitario. Due ore abbondanti di confronto, condotto dal giornalista Ivan Paone e stimolato dai rappresentanti delle tante realtà del mondo cooperativistico, del privato sociale e del ... Toro, c’è il Lecce per un’altra svolta: ora conta soltanto vincere All’andata prima vittoria dei granata con le due punte: in Puglia la squadra di Juric si impose con una rete di Buongiorno ...

Video di Tendenza