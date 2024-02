A Biella i trattori tornano in piazza

I trattori tornano in piazza a Biella, domani giovedì 15 febbraio, in piazza Martiri. A distanza di 10 giorni monta nuovamente la protesta in città , in concomitanza della manifestazione degli

AGI - trattori di nuovo in piazza a Biella. Questa volta però dieci giorni dopo lungo il corteo del 5 febbraio, è stata organizzato un presidio statico, in piazza Martiri, nella zona centrale della città, in concomitanza della manifestazione degli agricoltori a Roma. La mobilitazione è prevista dalle 15 alle 18, motivo per cui il Comune ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione, nella zona. Anche in questa occasione la manifestazione è stata organizzata dal Comitato Cittadini Biellesi con lo slogan " L'agricoltura è vita. All'iniziativa sono invitati non soltanto gli operatori del settore "perché questa lotta coinvolge tutti noi", precisano dal Comitato sui profili social.

Altre Notizie

La manifestazione dei trattori domani pomeriggio in piazza Martiri BIELLA – A causa della “Manifestazione dei trattori”, si comunica che giovedì 15 febbraio 2024 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione, eccetto vei ... La cremazione di Vittorio Emanuele in programma domani a Biella (ANSA) - BIELLA, 13 FEB - L'arrivo della salma di Vittorio Emanuele di Savoia domani a Biella per la cremazione è previsto nel pomeriggio. Il feretro dovrebbe partire da Torino, dove è rimasto custodi ... Biella, l’area di “Nuraghe Chervu” arricchita da una nuova pietra d’inciampo L’area monumentale di “Nuraghe Chervu” a Biella si arricchisce di un nuovo elemento. Nella sede del circolo sardo “Su Nuraghe”, presieduto da Battista Saiu, è arrivata una pietra d’inciampo provenient ...

