A Beer&Food Attraction anche 8 aziende bergamasche | protagoniste le filiere dell’Eating Out

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Rimini. L’industria del Beverage a tutto tondo torna protagonista a Beer&Food, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group dal 18 al 20 febbraio 2024 alla Fiera di Rimini. In primo piano non solo le eccellenze birrarie italiane e internazionali, craft e mainstream, ma tutto il comparto Beverage e il mondo Mixology, dai soft drink agli spirits, dalle acque minerali ai succhi di frutta, fino agli energy drink. Beer&Foodospita tutte lehoreca con un layout dove prende forma la collaborazione con le principali associazioni e realtà di settore tra cui Italgrob – Federazione Italiana Distributori Horeca, FIC – Federazione Italiana Cuochi, Assobirra, Unionbirrai e tutti gli stakeholders associativi del mondo horeca. Business, formazione, networking, apertura ai mercati esteri, qualificano ...

Baladin apre il capitale: al via “Beer Revolution”, la campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd Prenderà il via domani, giovedì 15 febbraio, sulla piattaforma Mamacrowd, la fase di pre-lancio (“coming soon”) della campagna di equity crowdfunding denominata “Beer Revolution” di Baladin, realtà le ...

Un 'beer garden' con spazi per eventi e street art: partono i lavori di riqualificazione nel parco degli Aquiloni L'intervento prevede anche il recupero dei servizi igienici e la sostituzione delle attrezzature sportive ubicate nei pressi del chiosco. L'area verde resterà chiusa fino alla conclusione del cantiere ...

Baladin a caccia di 5 milioni per aprire un birrificio condiviso L’azienda di Teo Musso apre il suo capitale con la campagna di equity crowdfunding online “Beer Revolution” per raggiungere 50 milioni ed entrare in Piazza Affari entro il 2028. Ma dietro c’è anche un ...