90 minuti per Giroud | dai | il Milan travolge il Rennes | ma Pioli finisce sotto accusa

Reijnders 6,5: Non una partita semplice per l'olandese nei primi 45 minuti. Poi, però, si scatena. Pulisic 6,5: La sua prestazione cresce di tono col passare dei minuti. Adli (sv dall'81'). Giroud 6:

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ilile di fatto mette una seria ipoteca sul passaggio del turno di Europa League. Con un sono 3-0 i rossoneri portano a casa l'andata dei play-off e di fatto possono guardare con un pizzico di fiducia agli ottavi. Si parte subito bene. Al 7' apertura millimetrica di Kjaer per Leao che salta Doue con lo stop a seguire e calcia in porta col piattone destro. Il legno dice no al portoghese. Il primo affondo però è al 32esimo: Florenzi pennella dalla destra, Loftus-Cheek viene lasciato solo nel cuore dell'area e infila Mandanda con un colpo di testa preciso verso il secondo palo. Nella ripresa ilprende il largo e chiude il discorso in cinque: al 47esimo Kjaer anticipa tutti sul primo palo, Mandanda si supera respingendo il colpo di testa del danese ma non può nulla sul ...