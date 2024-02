ha scatenato una violenta reazione da parte del movimento tra cui donne e bambini , e il ferimento di altre 200. Al Jazeera ha Sempre l'organizzazione ha invitato poi tutte le navi a navigare con

In occasione dell'ultima giornata espositiva del Navigare , il salone nautico internazionale di Napoli in corso al molo Luise a Mergellina , Gennaro

Ci sono alternative alle navi cargo per commerciare con la Cina Dopo l'ennesima crisi del canale di Suez si rinnova l'interesse per il trasporto ferroviario, ma anche la rotta artica: l'importante è diversificare i percorsi per ridurre i sempre più alti rischi di ...

200 navi in movimento: scatta il braccio di ferro tra Cina e Filippine Cina e Filippine ancora ai ferri corti per la Zee nel Mar Cinese Meridionale: una flotta di 200 unità navali cinesi di tipo diverso si avvicina a un'isola occupata da Manila ...

Guerra Ucraina Russia. Kiev: distrutta nave flotta russa in Crimea, morti i marinai. LIVE Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Kiev, distrutta nave della flotta russa al largo della Crimea. LIVE ...