10 buone abitudini che possono fare la differenza | quando si parla di fertilità maschile

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tra i molti, ottimi motivi per pensare alla- nello specifico, la propria - molto tempo prima di un'eventuale anelito di paternità, Fabio Lanfranco - responsabile del Dipartimento di Endocrinologia, Andrologia e Metabolismo presso l'Ospedale Humanitas Gradenigo di Torino - ne sottolinea due piuttosto sorprendenti. In sintesi: primo, pochissimi italiani vanno dall'andrologo fin da giovani, come dovrebbero. E, secondo, «se invertissero la tendenza, di quel 15% di coppie che al momento di procreare incontra difficoltà, la metà circa (dove il problema è dell'uomo) potrebbe ridursi di un quarto». O almeno risolversi con terapie farmacologiche, ormonali o addirittura nutraceutiche, invece di aprire la strada (lunga, complessa, incerta e dispendiosa) della procreazione medica assistita. «Secondo la Società Italiana di Andrologia e Medicina ...