Zanetti | «Sport strumento d’educazione! Inter trasmette valori»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Javier, vice presidente dell’, nel corso di un evento tenutosi al Comune di Milano per festeggiare i 10 anni del progetto “in Cattedra – Io Tifo Positivo, ha parlato ai cronisti presenti, tra questi anche il nostro inviato Onorio Ferraro. PROGETTO –parla del progetto che incarnaassimilabili anche all’: «Un lungo lavoro fatto con grande soddisfazione. Noi come club siamo molto attenti alle comunità sociali sul territorio. Poter essere in contatto con i ragazzi delle scuole elementari e medie per noi è fondamentale. Vogliamore i nostridi rispetto, uguaglianza ed inclusione. Come sapete noi siamo Fratelli del Mondo e attraverso lovogliamo essere uno ...