Zaia punta a un altro mandato da governatore del Veneto | sarebbe ora di lasciare la ‘cadrega’

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Da cittadino, usiamo pure questa espressione impropria, mi sento imbarazzato e anche un po’ ridicolizzato di fronte alle contorsioni del dott.per ottenere il via libera dal Parlamento per un terzoda Presidente regionale. In effetti, peril quarto. È difficile infatti non ricordare che la sua legge regionale che introduceva i due mandati del 2015 faceva salvo quello corrente. Quindisi è insediato nel lontano 2010 e ora vorrebbe concludere addirittura raggiungendo la quota storicamente significativa di un ventennio. A suo tempo egli stesso era un fan orgoglioso del limite dei due mandati, ma poi ha cambiato evidentemente opinione. I politici italiani non brillano per integrità e coerenza, e questo è un vizietto arcinoto ...