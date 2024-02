Young Boys-Sporting CP | Europa League | diretta tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)CP è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale die si gioca giovedì alle 18:45: tv,. Davanti a tutti nella Liga Portugal e protagonista di un avvincente duello con i “cugini” del Benfica – hanno gli stessi punti in classifica – lodi Ruben Amorim per continuare a fare strada indovrà passare dai pericolosi spareggi di accesso agli ottavi di finale con una delle retrocesse dalla Champions. La “colpa” è dell’Atalanta, che nella fase a gironi ha chiuso davanti ai portoghesi, collezionando tre punti in più. Trincao – IlVeggente.it (Ansa)Il sorteggio, tuttavia, è stato benevolo ...