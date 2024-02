Yogurt scaduto | si può ancora mangiare? Ecco cosa fare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), si puòbisognain questi casi: tutto quello che serve sapere in merito Loè una di quelle merende che gli italiani consumano sempre di più. Poco importa se sia bianco, alla frutta, intero o magro. L’unicaimportante da capire, in questi casi, è uno solo: quanto può essere conservato in frigo? Bisogna tenere presente che per la sua componente batterica stiamo parlando di un alimento decisamente stabile. Allo stesso tempo, però, bisognamolte precisazioni sulla sua conservazione. Si puòlo? (Ansa Foto) Cityrumors.itNella data di scadenza è indicato il momento dopo il quale il ...