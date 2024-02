WWE | Annunciata la presenza di Cody Rhodes e Seth Rollins a Elimination Chamber

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dopo tanti colpi di scena è ufficiale:sfiderà Roman Reigns a WrestleMania. Nella conferenza stampa che si è svolta a Las Vegas sono volate parole grosse che hanno portato allo scontro fisico tra l’American Nightmare e The Rock, con quest’ultimo che ha dato uno schiaffo in pieno volto al primo. Il prossimo PLE della WWE,, si svolgerà in Australia e non sono previsti match tra i protagonisti dell’ultimo media scrum, masaranno comunque presenti all’evento. Tramite un post su X pubblicato nelle ultime ore, Grayson Waller ha annunciato che siachesaranno ospiti del suo “The Grayson Waller Effect” a...

WWE: Ecco cosa faranno Cody Rhodes e Seth Rollins ad Elimination Chamber La prossima grande tappa della Road to WrestleMania sarà a Perth in Australia per Elimination Chamber, dove in programma si prevede un grande show. È prevista anche la presenza del nativo australiano ...

OTT: annunciato il ritorno in Italia per maggio OTT: la prestigiosa federazione irlandese tornerà a Pero per il suo secondo show italiano. Nel 2023, la Over The Top Wrestling è sbarcata per la prima volta in Italia, con l’evento Showdown in Milan s ...

WWE Live ritorna in Italia, farà tappa a Bologna mercoledì 1° maggio 2024 La WWE ha annunciato oggi che WWE Live farà tappa a Bologna il prossimo mercoledì 1° maggio all'UNIPOL Arena.